شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يشارك في مؤتمر إقليمي لمكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (الرياض)

يشارك وفد مجلس الشورى في أعمال المؤتمر الإقليمي حول مكافحة الإرهاب بالأقصر الذي انطلقت أعماله أمس (الثلاثاء) في مدينة الأقصر بجمهورية مصر العربية تحت عنوان «دور البرلمانيين في التصدي لتهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتحديات ذات الصلة» برعاية من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ويمثل مجلس الشورى في أعمال المؤتمر عضوَا المجلس اللواء محسن بن إبراهيم الشيعاني واللواء عبدالهادي بن محمد العمري.

ويعد المؤتمر بداية لسلسلة من الأنشطة المعتمدة للفريق الاستشاري الرفيع المستوى التابع للاتحاد البرلماني الدولي والمعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف، من أجل تحقيق أهداف البرنامج المشترك للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة. من جهة ثانية، استعرض رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مكتبه بمقر المجلس في الرياض أمس، مع سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة باخيت باتير شايف، عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وكازاخستان، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، خصوصا العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلسي الشيوخ والنواب في كازاخستان، إضافة إلى تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية السعودية الكازاخستانية بما يعزز علاقات التعاون البرلمانية.