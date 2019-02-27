مهارة قتالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (واس) أحد أفراد قوة الطوارئ الخاصة في جازان يقدم مهارة قوة التحمل لمواجهة الإرهاب باستخدام النيران ضمن العروض والفرضيات الخاصة بالقوة، والتي قدمتها بحضور أمير منطقة جازان بالنيابة محمد بن عبدالعزيز أمس.



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