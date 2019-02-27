إزالة 106 عقارات جديدة بالنكاسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، بمشاركة الجهات ذات العلاقة أمس إزالة 106 عقارات ضمن المرحلة الثانية لتطوير منطقة النكاسة بمكة المكرمة، وذلك بعد فصل الخدمات عن معظم العقارات المقررة إزالتها، وذلك تنفيذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ومتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان.

وبحسب معلومات لـ«مكة» فإن عددا من العقارات الداخلة ضمن المرحلة الثانية لا تزال أعمال فصل الكهرباء مستمرة فيها، رغم بدء أعمال الإزالة في المنازل المجاورة لها، والتي فصلت الكهرباء عنها، ويتوقع الانتهاء من فصل الخدمات عن المنازل المتبقية اليوم.

يذكر أن هيئة تطوير منطقة مكة وأمانة العاصمة المقدسة منحت قاطني العقارات الواقعة ضمن المرحلة الثانية لتطوير حي النكاسة ممن لم يجدوا لهم منازل مهلة أيام إضافية للبحث عن منزل بديل عن العقار المزال، ولم يفصل التيار الكهربائي عن هذه العقارات لتواجد الأهالي فيها وعدم مغادرتها.

أعمال الإزالة

المرحلة الأولى: 103

المرحلة الثانية: 106