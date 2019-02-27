المملكة تدخل قائمة الـ20 الأقوى في مؤشر الحضور العالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أماني يماني - مكة المكرمة

فيما تصدرت أمريكا مؤشر الحضور العالمي بـ 2494 نقطة ثم الصين بـ 841 نقطة، احتلت السعودية المرتبة الـ 20 لتكون الدولة العربية والخليجية الوحيدة في قائمة الأقوى خلال 2018 التي أعدتها خزينة Elcano Royal Institute الإسبانية والتي تتخذ من مدريد مقرا لها لدراسة الاتجاهات العالمية للدول ومدى تأثيرها خارج حدودها.

ويندرج تحت الحضور العالمي ثلاثة مؤشرات تحدده، وهي الحضور الاقتصادي والعسكري والناعم، واحتلت السعودية مراتب متقدمة في هذه المؤشرات، حيث جاءت الـ28 في الحضور الاقتصادي، والـ14 في العسكري والـ15 في التواجد الناعم من ضمن 110 دول حول العالم.