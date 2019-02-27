منتدى مسك ينقل مهارات خبراء الإعلام للواعدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أكد رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل، أن المملكة العربية السعودية منذ نشأتها وهي تعاني من حروب ضدها بسبب اختلاف المنهج والمبدأ والدين، مشيرا إلى أن قادة هذه البلاد بدءا من الملك عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ، حتى العهد الزاخر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهم يسيرون وفق نهج واضح قويم دستوره كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وتطرق خلال الجلسة الأولى من منتدى مسك للإعلام بعنوان «توظيف الإعلام في التصدي للفوضى وتعزيز الاستقرار»، والتي انطلقت في الرياض أمس، إلى خطورة التعاطي مع الإعلام بدون التثبت والتحقق من صدق المعلومة، إضافة إلى الخطر الكبير الذي تسببه الحروب السيبرانية التي تؤدي إلى ما هو أسوأ من ناحية التدمير.

وقال «إننا لا يمكن في وقتنا الحاضر منع المعلومة أيا كان مصدرها، فهناك تسريبات ليس في منط قتنا فحسب بل في العالم أجمع، ومسألة السيطرة على المعلومات أمر صعب جدا، والأفضل أن يتم وضع قوانين لمن يدلي بمعلومات وتسريبات مضللة.

وأثنى الأمير تركي الفيصل على جهود وزارة الإعلام في إعطاء الصورة الحقيقية عن المملكة، مبينا أن الطريق طويل ويحتاج إلى بذل المزيد من الجهود». وقال: نحن الآن نسير على الطريق الصحيح والانفتاح على العالم، كما أننا قمنا وما نزال نوجه الدعوات للعالم قاطبة حتى يأتوا ويروا المملكة والمجتمع على صورته الحقيقية، صورة التسامح، ونحن بهذا الصدد أقمنا البرامج المختلفة واستضفنا الشباب من مختلف أنحاء العالم، ووجهنا الدعوات لهم لحضور المهرجانات المختلفة التي تقام على أرض المملكة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مهرجان شتاء طنطورة الناجح بكل المقاييس.

وخاطب الشباب السعودي الذين هم مستقبل المملكة ودعاهم إلى الدفاع عن وطنهم في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مشددا على ضرورة الحفاظ على القيم التي تميز المجتمع، والمحافظة عليه وحماية المجتمع من الأفكار الدخيلة عليه التي لا تتناسب مع المجتمع وقيمه.