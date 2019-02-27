هنا اعلان وزارة البيئة والمياه والزراعة – اعرف رابط التسجيل على وظائف وزارة البيئة والمياه...

متابعة لآخر الأخبار والمستجدات الخاصة بالوظائف الشاغرة عبر المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الإثنين بالتعاون مع الخدمة المدنية عن توافر عدد 100 وظيفة إدارية وفنية شاغرة للسعوديين من الرجال والنساء عبر جدارة.

نتابع مع حضراتكم تفاصيل الإعلان عن وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة، وآلية التقديم على وزارة البيئة والمياه والزراعة وظائف 1440 عبر جدارة الخدمة المدنية ووزارة البيئة، بالتوفيق للجميع

وحيث أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعد هي الوزارة المسئولة عن سياسة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية فخرجت علينا بتصريح جديد يضم إعلان للوظائف الشاغرة 1440، وقد عملت الوزارة على الاهتمام بأجهزتها التنفيذية في مختلف المناطق المختلفة، ويشارك الوزارة عدة شركات ومؤسسات ذات شخصية اعتبارية مثل شركة المياه الوطنية، المؤسسة العامة للحبوب، المؤسسة العامة لتحلية المياه، المؤسسة العامة للري، وصندوق التنمية الزراعي وغيرها من المؤسسات الحيوية في المملكة السعودية، نرصد لكم كل جديد حيث اليوم هو ثاني أيام التقديم عبر وظائف البيئة السعودية فتابعونا.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

كانت وزارة الزراعة والمياه قد أعلنت اليوم عن عدد كبير من الوظائف الشاغرة للجنسين من الرجال والنساء المشمولة في سلم رواتب الموظفين العام بالتعاقد، ويبدأ التقديم على تلك الوظائف من يوم يوم غد الثلاثاء القادم الموافق 21/06/1440 هجرياً وستمر حتى يوم 1/07/1440 هجرياً، بالتوفيق للجميع.

وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

أعلنت الوزارة بأن عدد الوظائف المتاحة للرجال 100 وظيفة للرجال والنساء مشمولة في سلم رواتب الموظفين العام بالتعاقد، كما دعت الراغبين في الاستفادة من وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة من التسجيل عبر الموقع المختص.

شروط التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية

يجب ألا يقل المؤهل على المتقدم أو المتقدمة عن ما هو محدد ومطلوب للوظيفة المرشح عليها

لابد من الحصول على الترخيص المهني اللازم للفئات الوظيفية أو التخصصية

ألا يكون المتعاقد معه أو مرتبط بعقد مع جهة حكومية أخرى بالإضافة لكونه لائق صحياً وفق اللائحة الصحية

الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل مقر العمل

رابط التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة