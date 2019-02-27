تقديم وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع لشغل الوظائف التعليمية .. الشروط ومواعيد التسجيل

فتح تقديم وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع الوظائف التعليمية من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية، ووفق أحدث إعلانات الوظيف بتاريخ 25-2-2019، فقد تم الإعلان عن 7 وظائف تعليمية للرجال من الحاصلين على شهادات البكالوريوس، وكذلك الماجستير بتخصص الرياضيات، لشغل الوظائف الشاغرة تحت مسمى مدرس رياضيات او محاضر رياضيات، من خلال تقديم طلبات شغل الوظائف التعليمية عبر موقع بوابة الهيئة الإلكترونية للتوظيف.

شروط تقديم وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع التعليمية للرجال وضعت الجنسية السعودية في مقدمة الشروط، وتم سرد بعض الشروط الأخرى التي تخصص كل مسمى وظيفي من بين مدرس رياضيات ومخصص له وظيفتين فقط، ومحاضر رياضيات بعدد 5 وظائف، سنوضحها بالتفصيل بجانب مواعيد بداية ونهاية فترة التقديم الإلكتروني على كل وظيفية من خلال بوابة توظيف موقع الهيئة الملكية بالجبيل.

شروط تقديم وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع

الشروط الخاصة بمن يرغب بالتقديم على عدد 5 وظائف تحت مسمى محاضر رياضيات، تشمل الجنسية السعودية، والحصول على درجة الماجستير في تخصص الرياضيات البحتة أو التطبيقية، وان يكون لدية سنة خبرة على الأقل، فيما اشترطت الهيئة الملكية أن يكون المتقدم على وظيفة مدرس رياضيات من الحاصلين على درجة البكالوريوس وسعودي الجنسية،وباقي الشروط كما هو ورد في إعلان الوظائف.

مواعيد تقديم الهيئة الملكية للجبيل وينبع وظائف تعليمية

تقديم وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع لشغل الوظائف التعليمية

بدء تقديم الهيئة الملكية للجبيل وينبع من يوم الاثنين 25 فبراير 2019، ويستمر التسجيل على الوظائف التعليمية حتى يوم 27 مارس 2019 المقبل لمن يرغب في شغل تلك الوظائف.