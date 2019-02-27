شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفيصل يستقبل وفد مبادرة «ولاء لوطن العطاء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وفد مبادرة «ولاء لوطن العطاء» من إدارة تعليم الطائف، يتقدمهم المدير العام للتعليم طلال اللهيبي، ومساعداه للشؤون التعليمية والخدمات المساندة، ومدير إدارة التوجيه والإرشاد، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، إضافة إلى عدد من الطلاب.

وأشاد الأمير خالد الفيصل بالمبادرة ودورها في تعزيز قيم الانتماء لدى الطلاب، مقدما شكره لتعليم الطائف والقائمين على المبادرة، واستمع إلى شرح عن المبادرة وأهدافها الرامية إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء لدى الطلاب، وتعريف الطلاب بالجهود التي تبذلها الدولة في سبيل رفاهية المواطنين وتنمية الوطن، إضافة إلى تحقيق الأمن والرخاء لهم، ولكل من يعيش بينهم، وتعريف الطلاب بأساليب النقد الهادف البعيد عن المبالغة وأساليب الحوار البنَّاء، وتقديم القدوة الجيدة لهم من خلال عرض السلوكيات الإيجابية التي تنم عن الشعور بالمسؤولية تجاه البيت أو الشارع أو العائلة، وإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في خدمة المجتمع والمساهمة في بنائه.