شكرا لقرائتكم خبر عن العثيمين: العالم الإسلامي يواجه انتقائية في «حقوق الإنسان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على إيجاد حلول ملائمة للمشاكل والقضايا التي تواجهها الدول والمجتمعات الإسلامية حيال الانتقائية في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا إيمان المنظمة الراسخ بفائدة التعددية الثقافية وأهميتها في التصدي لما تواجهه الإنسانية من تحديات في ميادين السلم والأمن وحقوق الإنسان والتنمية. وقال في كلمته في الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: «إن المقاومة الفكرية والسياسية للتعددية الثقافية تعد أحد الأسباب الكامنة وراء عودة العنصرية وكراهية الأجانب، بما في ذلك الإسلاموفوبيا التي هي إحدى تجلياتهما المعاصرة». ودعا العثيمين إلى استغلال جميع المنابر لتعزيز التعددية، وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، فضلًا عن احترام التسامح والاندماج، بهدف دحر قوى التعصب والتمييز، مطالبا مجلس حقوق الإنسان بالتركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا تقل أهمية عن غيرها من الحقوق، ليبقى الاستقرار والنمو والتنمية أهدافا أساسية للبلدان النامية. وتطرق الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى المعاناة في مجال حقوق الإنسان التي تواجهها أقلية الروهينغيا المسلمة والفلسطينيون والكشميريون، مجددًا إدانة منظمة التعاون الإسلامي لمذبحة خوجالي التي ارتكبتها أرمينيا في إقليم ناغورنو كاراباخ (الأذري) المحتل. من جهة أخرى، منحت منظمة التعاون الإسلامي جائزتها لأفضل فيلم وثائقي ينشر الاعتدال ويعزز من ثقافة الشعوب، على هامش مهرجان الأفلام والتلفزيون الأفريقي (فيسباكو) الذي تستضيفه واجادوجو، عاصمة بوركينا فاسو تحت شعار (ذاكرة ومستقبل دور السينما الأفريقية). وفاز بالجائزة المخرج السينمائي بازييه سيبري من بوركينا فاسو عن فيلمه الوثائقي (الأرض التي شهدت ولادتي) ويتحدث عن الهجرة والانتماء والعدل والسلام.