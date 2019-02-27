شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمري يتقفى أثر «الأخبار الكاذبة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

اعتبر رئيس تحرير صحيفة الإندبندنت العربية عضوان الأحمري، أن سقوط النخبة في العالم العربي، أسهم في ظهور نخبة أخرى تعزز النزعة الغريزية الاستهلاكية، ما يعتبر أزمةً يجب مواجهتها لمنع انجراف المجتمعات العربية خلفها. وفي جلسة بعنوان «تقفي الأثر.. بيئة المعلومات الجديدة» أقيمت أمس (الثلاثاء) خلال منتدى مسك للإعلام، الذي نظمه مركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية»، أسهب الأحمري في شرح تاريخ الأخبار الكاذبة، الممتد منذ عصر الإمبراطورية الفارسية، وبات في مرحلة تاريخية يوازي 365% من حجم الأخبار المتداولة، حتى وصل إلى مرحلة العهد العباسي، الذي شهد وجود 100 قاص في بغداد آنذاك لنشر الأخبار الكاذبة والقصص المزيفة.

وقال الأحمري في هذا الصدد إن جاك كيلي وهو صحفي بإحدى الصحف الأمريكية، استمر 10 سنوات يؤلف قصصاً كاذبة، وحاز جوائز عالمية في الصحافة والإعلام، وانطلت قصصه الكاذبة على متابعي تلك الصحيفة.

وعلى الصعيد المحلي، تطرق إلى ما اعتبره حرباً تخوضها شركات المياه في ما يتعلق بالتركيبات المستخدمة في صناعة المياه، وقال إن ذلك ينطلي على البعض، وعبر من يرون أنفسهم مشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي، يعملون للكسب المادي وليس للتوعية.