شكرا لقرائتكم خبر عن «التغريدة المعيبة» تحصد 2.5 مليون مشاهدة! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) افتتح منتدى مسك، أولى جلساته التفاعلية باستعراض أحد أنجح الحملات الرقمية خلال 2018 التي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار. افتتح منتدى مسك، أولى جلساته التفاعلية باستعراض أحد أنجح الحملات الرقمية خلال 2018 التي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار. ولاقت حملة استدعاء المنتجات المعيبة «#سلمني_واسلم» انتشاراً كاسحاً تخطى حدود الـ2.5 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي.كانت هذه التجربة السباقة محور نقاش أولى ورش العمل التي ناقشها المشرف العام على الإدارة العامة للتسويق والاتصال في وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، مستعرضا أولى مقومات نجاح الحملات التوعوية المعتمدة أولاً على الاستماع والإنصات للجمهور لتحليله واكتشاف سماته، ثم الكشف لتحقيق التوعية. ولخص الحسين فكرة الحملة التي بلغت ذروتها مع انتشار التغريدة المعيبة التي تم استدعاؤها لاحقاً على غرار المركبات والسلع الاستهلاكية المعيبة التي تشكل خطراً على صحة الناس وتهدد سلامتهم، لتعلق الوزارة عبر حسابها على تويتر أن هذه التغريدة التي حققت انتشاراً وتفاعلاً واسعاً لا تشكل خطراً على سلامة الإنسان بقدر السلع المعيبة التي تعلن الوزارة عنها باستمرار عبر قنواتها المختلفة. وحققت حملة (#سلمني_واسلم) نجاحاً كاسحاً تجاوز 100%، إذ وصل معدل التجاوب 44%، وهي نسبة يصعب تحقيقها بسهولة على مستوى الحملات التوعوية.



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