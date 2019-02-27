شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يطلق «ميدان» للرقابة الميدانية الإلكترونية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء)، خلال زيارته مقر أمانة العاصمة المقدسة نظام «ميدان» الذي يعنى بالرقابة الميدانية الإلكترونية للبلديات الفرعية والإدارات ذات العلاقة، للارتقاء بالخدمات البلدية الإلكترونية، بما يحقق الأهداف الوطنية ضمن مبادرة التحول إلى «مكة الأذكى»، إحدى مبادرات ملتقى مكة الثقافي لهذا العام. واطلع الأمير بدر بن سلطان على أبرز المشاريع البلدية والخطط والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي 1440. واستمع إلى نبذة عن أعمال أمانة العاصمة المقدسة، الوكالات والإدارات المركزية، والبلديات الفرعية، وبرامج التحول البلدي ومبادراتها لخدمة العملاء، التي قدمها أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص. والتقى الأمير بدر بن سلطان رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، وتسلم تقريراً عن إنجازات المجلس منذ بداية دورته الحالية والخطط المستقبلية، كما اطلع على اقتراحات المجلس والاجتماعات واللقاءات التي عُقدت مع الجهات ذات العلاقة وأبرز المبادرات الاجتماعية التي تخدم أهالي مكة المكرمة.

دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء)، خلال زيارته مقر أمانة العاصمة المقدسة نظام «ميدان» الذي يعنى بالرقابة الميدانية الإلكترونية للبلديات الفرعية والإدارات ذات العلاقة، للارتقاء بالخدمات البلدية الإلكترونية، بما يحقق الأهداف الوطنية ضمن مبادرة التحول إلى «مكة الأذكى»، إحدى مبادرات ملتقى مكة الثقافي لهذا العام. واطلع الأمير بدر بن سلطان على أبرز المشاريع البلدية والخطط والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي 1440. واستمع إلى نبذة عن أعمال أمانة العاصمة المقدسة، الوكالات والإدارات المركزية، والبلديات الفرعية، وبرامج التحول البلدي ومبادراتها لخدمة العملاء، التي قدمها أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص. والتقى الأمير بدر بن سلطان رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، وتسلم تقريراً عن إنجازات المجلس منذ بداية دورته الحالية والخطط المستقبلية، كما اطلع على اقتراحات المجلس والاجتماعات واللقاءات التي عُقدت مع الجهات ذات العلاقة وأبرز المبادرات الاجتماعية التي تخدم أهالي مكة المكرمة.

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