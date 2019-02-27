اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض



نيويورك 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

انخفضت مؤشرات بورصة وول ستريت الثلاثة الكبرى قليلاً في ختام جلسة متقلبة اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية و أنباء شركات، في الوقت الذي عزف فيه الكثيرون ترقبًا للوضوح بشأن قضايا من بينها مباحثات التجارة الأمريكية الصينية.

و هبط المؤشر داو جونز الصناعي 34.44 نقطة، أو ما يعادل 0.13 %، إلى 26057.51 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.29 نقطة، أو 0.08 %، إلى 2793.82 نقطة ، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 5.16 نقطة، أو 0.07 %، إلى 7549.30 نقطة.

// انتهى //

03:03ت م

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نيويورك 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسانخفضت مؤشرات بورصة وول ستريت الثلاثة الكبرى قليلاً في ختام جلسة متقلبة اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية و أنباء شركات، في الوقت الذي عزف فيه الكثيرون ترقبًا للوضوح بشأن قضايا من بينها مباحثات التجارة الأمريكية الصينية.و هبط المؤشر داو جونز الصناعي 34.44 نقطة، أو ما يعادل 0.13 %، إلى 26057.51 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.29 نقطة، أو 0.08 %، إلى 2793.82 نقطة ، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 5.16 نقطة، أو 0.07 %، إلى 7549.30 نقطة.// انتهى //03:03ت م0351

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