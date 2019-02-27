السعودية | لجنة التحكيم في مهرجان الإبل تعلن نتائج منافسات فئة (20 إنتاج .. شعل)

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:48 صباحًا, 27 فبراير 2019 م

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أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل اليوم ، نتائج منافسات فئة ( 20 إنتاج .. شعل)، التي توجت بالمركز الأول فيها منقية خالد سعود بن حثلين، وتوجت بالمركز الثاني فيها منقية جفران فراج آل جفران ، فيما حصلت منقية عارف عبدالهادي الشمري على المركز الثالث، وتوجت منقية مشعل ضيدان بن حثلين بالمركز الرابع، وحلت منقية حمد جفران السبيعي في المركز الخامس .

من جهة أخرى، تقام غدًا الأربعاء منافسات فئة ( 20 إنتاج ..صفر)، التي تتنافس فيها 12 منقية تعود ملكيتها لـ 9 ملاك سعوديين و 3 كويتيين، تأهلت بعد تجاوزها اليوم الفحوصات الطبية لكشف العبث .

وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم المنقيات في فئة (20 إنتاج ..شقح)؛ تمهيداً لإجراء الفحوصات الطبية لها غداً الأربعاء قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ الخميس .