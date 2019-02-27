السعودية | لجنة التحكيم في مهرجان الإبل تعلن نتائج منافسات فئة (20 إنتاج .. شعل)

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن لجنة التحكيم في مهرجان الإبل تعلن نتائج منافسات فئة (20 إنتاج .. شعل) والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:48 صباحًا, 27 فبراير 2019 م
المناطق - الرياض
أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل اليوم ، نتائج منافسات فئة ( 20 إنتاج .. شعل)، التي توجت بالمركز الأول فيها منقية خالد سعود بن حثلين، وتوجت بالمركز الثاني فيها منقية جفران فراج آل جفران ، فيما حصلت منقية عارف عبدالهادي الشمري على المركز الثالث، وتوجت منقية مشعل ضيدان بن حثلين بالمركز الرابع، وحلت منقية حمد جفران السبيعي في المركز الخامس .
من جهة أخرى، تقام غدًا الأربعاء منافسات فئة ( 20 إنتاج ..صفر)، التي تتنافس فيها 12 منقية تعود ملكيتها لـ 9 ملاك سعوديين و 3 كويتيين، تأهلت بعد تجاوزها اليوم الفحوصات الطبية لكشف العبث .
وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم المنقيات في فئة (20 إنتاج ..شقح)؛ تمهيداً لإجراء الفحوصات الطبية لها غداً الأربعاء قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ الخميس .
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