شكرا لقرائتكم خبر عن الدوسري إلى المرتبة «الثالثة عشرة» والان نبدء بالتفاصيل

يتلقى مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية حمد بن عجب الدوسري، التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى «المرتبة الثالثة عشرة».. تهانينا.. مبروك.



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