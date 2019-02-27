شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تحقق المركز الأول في جائزة الملك سلمان لتلاوة القرآن والان نبدء بالتفاصيل

حققت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية المركز الأول في الفرع الأول «للبنين» للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده الحادية والعشرين للعام الحالي 1440هـ، كما حققت المركز الأول في الفرع الثالث والمركز الثاني في الفرع الخامس «للبنات».

وحل في المركز الأول في الفرع الأول للبنين مجاهد الردادي المرشح من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الشرقية، فيما حققت المرشحة من الجمعية أسماء الشمري المركز الأول في الفرع الثالث، والمرشحة أنوار الشمري المركز الثاني بالفرع الخامس.

وقدم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم نائب رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ يوسف العفالق، التهنئة لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وأهل المنطقة ولمنسوبي الجمعية لتحقيق المرشحين من المنطقة الشرقية مراكز متقدمة، كما هنأ الفائز والفائزات وأهاليهم.

وأشار الشيخ العفالق إلى أن المسابقة على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده من ضمن ما توليه الدولة -وفقها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأمراء المناطق -يحفظهم الله- لكتاب الله من أهمية كبيرة، بالإضافة إلى الدعم والمتابعة المستمرة التي تلقاها جمعيات تحفيظ القرآن الكريم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك لما لجمعيات تحفيظ كتاب الله من دور كبير في صلاح الفرد والمجتمع.