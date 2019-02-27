الارشيف / اخبار السعوديه

الشرقية تحقق المركز الأول في جائزة الملك سلمان لتلاوة القرآن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تحقق المركز الأول في جائزة الملك سلمان لتلاوة القرآن والان نبدء بالتفاصيل

حققت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية المركز الأول في الفرع الأول «للبنين» للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده الحادية والعشرين للعام الحالي 1440هـ، كما حققت المركز الأول في الفرع الثالث والمركز الثاني في الفرع الخامس «للبنات».

وحل في المركز الأول في الفرع الأول للبنين مجاهد الردادي المرشح من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الشرقية، فيما حققت المرشحة من الجمعية أسماء الشمري المركز الأول في الفرع الثالث، والمرشحة أنوار الشمري المركز الثاني بالفرع الخامس.

وقدم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم نائب رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ يوسف العفالق، التهنئة لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وأهل المنطقة ولمنسوبي الجمعية لتحقيق المرشحين من المنطقة الشرقية مراكز متقدمة، كما هنأ الفائز والفائزات وأهاليهم.

وأشار الشيخ العفالق إلى أن المسابقة على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده من ضمن ما توليه الدولة -وفقها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأمراء المناطق -يحفظهم الله- لكتاب الله من أهمية كبيرة، بالإضافة إلى الدعم والمتابعة المستمرة التي تلقاها جمعيات تحفيظ القرآن الكريم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك لما لجمعيات تحفيظ كتاب الله من دور كبير في صلاح الفرد والمجتمع.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرقية تحقق المركز الأول في جائزة الملك سلمان لتلاوة القرآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا