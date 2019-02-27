شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام ينوه بأهمية تكريس مبدأ العدالة الجنائية والان نبدء بالتفاصيل

نوه النائب العام الشيخ سعود المعجب، بأهمية أعمال التفتيش والمتابعة، لتكريس مبدأ العدالة الجنائية والوقوف على مكامن الخلل ومواضع العلل ومواطن الضعف في الأعمال ورصدها، والحرص على تشخيصها تمهيدا لتقويمها، بما يضمن تلافيها وتجنب تكرارها، مما يسهم في تطوير إجراءات العمل لدى فروع النيابة العامة. وأشار النائب العام في اجتماع أعضاء النيابة العامة المكلفين بالتفتيش لعام 1439هـ، وبحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان الشلعان، إلى أهمية تطوير آليات العمل بما في ذلك معاملاته الإجرائية، وضرورة العمل الحثيت الضامن لتوفير بيئة عمل مثالية، من خلال تضمين التقارير وصفا شاملا عن كل فرع أو دائرة والإجراءات المتعبة فيه، مع تبيان مواطن القوة والضعف وتقديم التوصيات بشأنها، لافتا إلى الهدف المنشود من هذه التقارير، المتمثل في إيجاد أفضل السبل لتقويم العمل بها، والحث على أداء الأعمال بكل تفانٍ واقتدار، وتصحيح الأخطاء أو القصور إن وجد، مشددا على حرص النيابة على أن يكون أصحاب الفضيلة مثالا يحتذى بهم في الأمانة والأخلاق الكريمة والجدية والانضباط في العمل وتوظيف المهارات والمعارف التي اكتسبوها في أداء هذه الأمانة مما ينعكس على جودة أعمالهم.



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