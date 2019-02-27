شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستعد لاستقبال 7.5 مليون معتمر والان نبدء بالتفاصيل

وجه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، مديري القطاعات أعضاء اللجنة، بالوقوف ميدانيا على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم العمرة وتحفيز العاملين في الميدان، وعدم الاعتماد على التقارير المكتوبة. جاء ذلك لدى رئاسة سموه أمس، اجتماع لجنة الحج المركزية بديوان الإمارة بمكة المكرمة، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وتخلله بحث واستعراض أعمال الجهات المسؤولة عن راحة وأمن ضيوف الرحمن خلال موسم العمرة واستعداداتها لشهر رمضان المبارك. وقدمت وزارة الحج والعمرة خلال الاجتماع تقريرا، عن استعداداتها لموسم العمرة والتعامل مع الكثافة المتوقعة خلال الموسم، إذ يتوقع أن يبلغ عدد المعتمرين للعام الحالي أكثر من 7.5 مليون معتمر بزيادة 10% معتمر عن العام الماضي.

بدورها استعرضت أمانة العاصمة المقدسة خطتها لموسم شهر رمضان الكريم، إذ من المنتظر أن تحشد الأمانة قرابة 12 ألف موظف وعامل و876 معدة للإيفاء بمتطلبات النظافة العامة ومراقبة المحلات التجارية، إضافة إلى متابعة الأنفاق البالغ عددها 58 نفقا والتأكد من التجهيزات المتوافرة بها من إنارة وتهوية وأجهزة إنذار وسلامة، وتعزيز دور البلديات الفرعية في مهام مكافحة الظواهر السلبية بالمنطقة المركزية بـ400 مراقب مؤقت.

واختتم الاجتماع جدول أعماله باستعراض الحلول الذكية الخاصة بتوثيق عمليات إسكان المعتمرين، مع البدء في عملية أتمتة الإجراءات الخاصة بخدمات المعتمرين بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.