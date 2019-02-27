شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستعد لاستقبال 7.5 مليون معتمر والان نبدء بالتفاصيل
بدورها استعرضت أمانة العاصمة المقدسة خطتها لموسم شهر رمضان الكريم، إذ من المنتظر أن تحشد الأمانة قرابة 12 ألف موظف وعامل و876 معدة للإيفاء بمتطلبات النظافة العامة ومراقبة المحلات التجارية، إضافة إلى متابعة الأنفاق البالغ عددها 58 نفقا والتأكد من التجهيزات المتوافرة بها من إنارة وتهوية وأجهزة إنذار وسلامة، وتعزيز دور البلديات الفرعية في مهام مكافحة الظواهر السلبية بالمنطقة المركزية بـ400 مراقب مؤقت.
واختتم الاجتماع جدول أعماله باستعراض الحلول الذكية الخاصة بتوثيق عمليات إسكان المعتمرين، مع البدء في عملية أتمتة الإجراءات الخاصة بخدمات المعتمرين بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
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