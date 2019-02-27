شكرا لقرائتكم خبر عن «مصلى متنقل» بالمناطق العامة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

فعَّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، المصلى المتنقل، في الأماكن التي تشهد كثافة وازدحاماً من الزائرين للحدائق والمتنزهات جميع أيام الأسبوع، مِمَّا سهل إِقَامَة صلاتي المغرب والعشاء جماعة، لقرابة 850 مصليا لكل فرض.



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