شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام محطات الوقود بمرافقها يجنبها الغرامات والإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

ذكر رئيس المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق م. أحمد العيسى أن المؤسسة في احتياج للكوادر الوطنية والفنية المؤهلة من أجل دعمها في تأهيل محطات الطرق والاستعانة، منوها إلى أن مسجد الفردانية أشرف عليه مهندس سعودي ولدينا الكثير من المتطوعين لدعم المؤسسة، وتطرق إلى الشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وغيرها من المعاهد للاستفادة منها، وقال: أنهينا شراكة مع المعهد الصناعي لتطبيق برنامج صيانة 25 مسجدا بطرق الشرقية، وكون لها فريق عمل من طلاب المعهد والمشرفين، حيث وفرت لهم المؤسسة جميع المواد.

وأشار العيسى خلال مشاركته مؤخرا، في المؤتمر الصحفي المصاحب لافتتاح أول جامع يبنى بتبرعات رسائل «sms»، للمشتركين في قناة المؤسسة 5112 وهم ما يقارب 90 ألف مشترك، إلى أن المؤسسة بدأت في توسيع نطاق عملها ليشمل جميع مناطق المملكة، كما أنها وضعت لها ثلاثة مسارات للأعمال هي البناء، الترميم، الصيانة والتشغيل، وخلال خمس سنوات منذ تأسيسها قامت المؤسسة ببناء 7 مساجد تم افتتاحها و7 مساجد تحت التنفيذ، وتقوم بتشغيل وصيانة 53 مسجدا، كاشفا أن الرئيس الفخري للمؤسسة الأمير سلطان بن سلمان قد وجه بالبدء في مشروع بناء مسجد آخر من تبرعات المشتركين.

وقال مدير مكتب المنطقة الشرقية فهد القرني: تم افتتاح جامع الفردانية الواقع على طريق الرياض - الدمام، وبني على مساحة 1050 مترا مربعا، ويسع 315 مصليا ومصلية، ومواقف سيارات بطاقة استيعابية 50 سيارة و20 حافلة، والمتوقع أن يصل عدد المصلين في هذا الجامع إلى 2000 مصلٍ يوميا، وكانت تكلفة الجامع 18 مليون وثمانمائة ألف ريال.

وأوضح نائب رئيس المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق فهد الصالح أن عدد مساجد الطرق 4500 مسجد على مستوى المملكة، وكانت هناك 6 شركات مؤهلة وتتطلع للاستحواذ على ما يقارب 180 محطة طرق واليوم عدد الشركات المؤهلة لصيانة وتشغيل المحطات وملحقاتها تجاوز 20 شركة، بمعنى أن هدف الاستحواذ سيتضاعف، مؤكدا أن تلك الشركات المؤهلة شركاء تميز للمؤسسة مما سينعكس على التنافس في مستوى الخدمة داخل المحطات ومرفقاتها.

وأوضح أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بصدد الالتزام بتطبيق أولى الغرامات على محطات الوقود وهي عدم الاهتمام بالمسجد ومرفقاته، وستكون هذه أول أسباب الإغلاق لحين اكتمال تشغيل المحطة.