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شكرا لقرائتكم الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزراء خارجية بولندا والسويد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير على هامش أعمال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس الثلاثاء وزير خارجية جمهورية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل.
كما التقى الجبير على هامش أعمال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف وزيرة خارجية مملكة السويد مارجوت وولستروم.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة السويد وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل.
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