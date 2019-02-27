شكرا لقرائتكم أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. ارتفاع طفيف وعيار 21 يسجل 140.27 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، 160.31 ريال لعيار 24، كما سجلت أسعار الذهب عيار مبلغ 22 مبلغ 146.95 ريال.

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أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 140.27 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 120.23 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 93.51 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الأربعاء عيار 12 فسجلت 80.15 ريال، كما سجلت أسعار أوقية الذهب 4,986 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,122 ريالًا.



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