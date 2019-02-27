شكرا لقرائتكم بدء صرف راتب فبراير مع بدل غلاء المعيشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت حسابات الموظفين البنكية في استقبال راتب شهر فبراير، مضافًا إليه بدل غلاء المعيشة .

وبحسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تم توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب، ولكن في حال وافق يوم 27 إجازة رسمية يتم تقديم موعد صرف الراتب يومًا قبله أو تأخيره يومًا بعده.

كما أمر خادم الحرمين الشريفين أيضًا باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري لمدة عام مالي كامل، وذلك بناءً على ما عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ويهدف بدل غلاء المعيشة إلى مساعدة المواطنين على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة تحت مظلة رؤية ٢٠٣٠ وبرامجها الـ١٢، والتي تهدف جميعها إلى تحقيق الاستدامة والنمو المنتظم للاقتصاد السعودي.

جدير بالذكر أن بدل غلاء المعيشة يتفاوت بحسب الفئات المستهدفة فهو طبقًا للأمر الملكي الكريم ينقسم إلى ما يلي:

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يصرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين.

يصرف بدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ 500 ريال.

يصرف بدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 خمسمائة ريال.

كما تضمن الأمر الملكي استمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10%.

ويعمل نحو 1.5 مليون موظف في القطاع الحكومي، فيما تتصدر وزارتا التعليم والصحة قائمة الجهات الحكومية الأكبر من ناحية عدد الموظفين.



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