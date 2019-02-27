شكرا لقرائتكم خبر عن المعجب: التفتيش والمتابعة يكرسان العدالة الجنائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

شدد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على أهمية أعمال التفتيش والمتابعة، لتكريس مبدأ العدالة الجنائية والوقوف على مكامن الخلل ومواضع العلل ومواطن الضعف في الأعمال ورصدها، والحرص على تشخيصها تمهيداً لتقويمها، بما يضمن تلافيها وتجنب تكرارها، مما يسهم في تطوير إجراءات العمل لدى فروع النيابة العامة.

وأشار خلال اجتماع أعضاء النيابة العامة المكلفين بالتفتيش لعام 1439 بحضور وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح الشلعان، إلى أهمية تطوير آليات العمل بما في ذلك معاملاته الإجرائية، وضرورة العمل الحثيت الضامن لتوفير بيئة العمل مثالية، من خلال تضمين التقارير وصفاً شاملاً عن كل فرع أو دائرة والإجراءات المتبعة فيه، مع تبيان مواطن القوة والضعف وتقديم التوصيات بشأنها، لافتاً الانتباه إلى الهدف المنشود من هذه التقارير، المتمثل في إيجاد أفضل السبل لتقويم العمل بها، والحث على أداء الأعمال بكل تفانٍ واقتدار، وتصحيح الأخطاء أو القصور إن وجد، مؤكداً حرص النيابة على أن يكون أصحاب الفضيلة مثالاً يحتذى بهم في الأمانة والأخلاق الكريمة والجدية والانضباط في العمل وتوظيف المهارات والمعارف التي اكتسبوها في أداء هذه الأمانة بما ينعكس على جودة أعمالهم.