شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" ترصد مشروع المليارين بالطائف.. هل يلقي بظلاله على تعليم القيادة للنساء؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

كشفت الإدارة العامة للمرور أن المدرسة التي وقعت اتفاقيتها مع جامعة الطائف لتعليم قيادة المركبات للنساء والرجال ستكون داخل حرم الجامعة. جاء ذلك في إعلان متزامن مع توقيع الاتفاقية.

يشار إلى أن مشروع جامعة الطائف من المشاريع المتعثرة، إذ وقع عقد المشروع في العام 2009 بتكلفة مالية بلغت ملياري ولم يرَ المشروع النور حتى الآن ما يلقي بظلال كثيف على أي مشاريع مستقبلية منها مدرسة تعليم القيادة للنساء، وطبقاً لمصادر "الخليج 365" فإن العقد الذي وقع قبل 10 أعوام لم ينجز فيه غير سكن للعزاب، و3 مبانٍ أنهيت مرحلتها الأولى، وهي كليات الهندسة والحاسب والطب، وما زالت مراحلها الثانية تحت التنفيذ. وتلقت الصحيفة اتصالات عدة من راغبات في تعلم قيادة السيارات تساءلن فيها عن موعد إنشاء مدرسة القيادة والتاريخ المحدد لاستقبال المتدربات خصوصاً أن الجامعة أعلنت إنشاء المدرسة قبل شهور عدة. في المقابل تواصلت "الخليج 365" مع مدير جامعة الطائف حسام زمان، ولكن لم يصل رد حتى مثول التقرير للطبع.

وكانت جامعة الطائف أعلنت في ربيع الثاني من العام الماضي إنشاء مدرسة لتعليم النساء قيادة المركبات، وظل الصمت يحيط به حتى تم إعلان توقيع اتفاقية قبل يومين مع الإدارة العامة للمرور. ورصدت كاميرا "الخليج 365" في جولة ميدانية واقع مشروع المليارين.