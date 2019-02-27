شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد»: منصة إلكترونية لتعزيز الرقابة والالتزام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد مدير إدارة الالتزام بالمؤسسة العامة للتقاعد عبدالرحمن بن عبدالله الماجد، أن استحداث إدارة بالمؤسسة تعنى بالحوكمة والمخاطر والالتزام يهدف إلى المراقبة والتقييم وتقديم المشورة لضمان الالتزام بتنفيذ الأنظمة واللوائح والتشريعات لإرساء مبادئ الإدارة السليمة في المؤسسة والمحافظة على القيم والممارسات المثلى.

واشار في ورقة عمل قدمها بعنوان «دور الالتزام في تعزيز الرقابة الإلكترونية» ضمن فعاليات ندوة «الرقابة الإلكترونية في حماية ومكافحة الفساد» إلى الدور الفعال للتقنية في تعزيز الرقابة والالتزام، مستعرضاً تجربة المؤسسة في استحداث منصة إلكترونية للمؤشرات الرقابية تساهم في استحداث مؤشرات للحوكمة ونظام للقياس وتحديد الأنشطة عالية المخاطر وتعزيز الرقابة على قواعد المعلومات وتلقائية الإجراءات الداخلية.

وشهدت الندوة حضور مختصين ومتحدثين في المجال المالي والإداري والتقني والمراجعة الداخلية. وسلطت الضوء على منظومة الرقابة الإلكترونية لتعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد.