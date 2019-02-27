شكرا لقرائتكم خبر عن 62776 موعداً للرعاية و43 ألف استشارة عبر 937 في أسبوع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نفذ مركز صحة 937 حجوزات لـ62776 موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الأسبوع الماضي، وتلقى 10770 بلاغاً، وأنهى إجراء 213 طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر، وقدم 43238 استشارة طبية خلال الفترة نفسها.

ووفق ما أعلنته وزارة الصحة بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 165716 مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات 48719 استفسارا.

وبينت الوزارة أن 937 يقدم مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى في ما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به الصحة، بالإضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.