شكرا لقرائتكم خبر عن «أبشر» طفرة تقنية أنهت ثقافة الطوابير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه)

اتفق رجال أعمال ومواطنون ومقيمون ممن يتعاملون مع تطبيق أبشر أن البرنامج طفرة رائدة في عالم التقنية الحديثة ويتوافق تماماً مع رؤية 2030 من زاوية الحفاظ على الوقت وتسريع المعاملات بأعلى درجات الأمان بـ«ضغطة زر» والتغلب على بعد المكان. واستنكر المتحدثون لـ«الخليج 365» التشكيك المغرض الذي يتعرض له النظام من بعض الدوائر.

وطبقا لرجل الأعمال محمد عبدالرحمن الراجحي، فقد حدثت نقلة نوعیة في الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومیة والتعاملات الإلكترونیة بوزارة الداخلية خصوصا خدمة «أبشر» التي تتوافق مع الرؤیة والتحول الإلكتروني، إذ سهل على جميع المستفیدین إنجاز معاملاتهم في نظام واحد، ویمكنك تجدید الجواز وسداد رسوم المخالفات المروریة وتخلیص تأشیرات السفر للمستقدمین، فبذلك توفر الخدمة عناء الانتظار في الطوابیر والزحام واستغرب الراجحي الحملة على التطبيق.

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واتفق معه رجل الأعمال صالح مصطفى الحربي، ووصف المشككين في النظام بالحاسدين والمغرضين فالبرنامج وفر للجميع الوقت والجهد والمال. ومن جانبهما أكد

رجلا الأعمال محمود السبحي وأیمن الحلواني أن التطبیق الخدمي ساهم بشكل فعال في تقدیم خدمات عدة ومتنوعة للمواطنین والمقیمین وإنجاز المعاملات بيسر وسهولة في أقل وقت وجهد. فيما أوضح محمد صغیر البلوي أن تطبيق أبشر خدمة إلكترونية تخدم رجل الأعمال والمواطن والمقيم في تنفيذ أكثر من 150 عملیة إجرائية بدرجة أمان عالیة وتشمل جمیع الأجهزة الحكومیة الخدمیة موفرة بذلك الجهد الوقت والجهد والمال في مختلف المجالات مثل طلبات التوظیف والشكاوى والبلاغات والتذكیر بقرب إنهاء الإجراءات اللازمة قبل وقت انتهاء المدة، ومما لا شك فیه أن اختزال تطبیق أبشر في موضوع السفر والولایة وغيرها مزاعم غیر مبررة من جهات خارجیة هدفها التشكیك في التطبیق. واتفق معهما عبدالرؤوف عبدالقادر بديوي وإبراهيم إسماعيل الكلابي، وقالا إن التراجع عن الخدمة أمر لا يمكن التفكير به لما يقدمه من خدمات جليلة وفوائد عظيمة.

مقيمون: أغنانا عن هدر الوقت والمال

المهندس المعماري المقيم عمرو كمال محمود قال لـ«الخليج 365» إن نظام أبشر أفاد المقيمين في أمور كثیرة، على المستوى الشخصي والمستوى المهني، إذ یقوم التطبيق بتسهيل كل الإجراءات الحكومیة كتجدید إقامة وعمل استقدام المرافقین وجمیع الإجراءات التي تخص المقیم من خلال جهاز محمول ولا یستغرق الإجراء غير بضع دقائق وبكل سهولة ویسر كما يمكن من خلاله الاستعلام عن جميع المعاملات إما على المستوى العام «كمهندس في مكتب هندسي فقد يسر علينا وعلى من نتعامل معهم كافة الإجراءات والمعاملات».

وأكد كل من مصطفى رضا وعبدالله مقبل وفهمي عبدالغني على سهولة التعامل مع البرنامج، الأمر الذي أراحهم كثيراً في إجراءات كافة الأجهزة الحكومية التي يتعاملون معها في السعودية دون هدر الوقت والجهد والمال.