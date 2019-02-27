شكرا لقرائتكم خبر عن 10 جهات تلاحق باعة حليب الإبل في الرغامة والصواعد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

باشرت لجنة من جهات عدة أمس (الثلاثاء) ملاحقة باعة حليب الإبل على طرقات جدة لمنع النشاط المخالف. وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جارالله الغامدي أن الجهات المختصة نظمت جولة ميدانية على الطرقات لملاحقة الباعة في أبرق الرغامة وحي الصواعد، وتم خلال الجولة ضبط 8 عمال من جنسية عربية يعملون في مهن تربية مواش وسائق خاص، وتمت مصادرة الأواني والأدوات والمنصات الخاصة ببيع الحليب، وإزالة المواقع وتطهيرها بالمعقمات الحشرية وسحب عينات دم وحليب لفحصها والتأكد من خلوها من الأمراض، كما أعد محضر بذلك مع أخذ التعهدات اللازمة بعدم ممارسة النشاط مستقبلا.

يشار إلى أن مخاطر الإصابة بالأمراض التي يسببها تناول الحليب الخام أكثر بـ100 مرة من مخاطر الإصابة بنفس الأمراض في حالة تناول الحليب المبستر، كما أن الحليب الخام مسؤول عن الإصابة بأكثر من نصف الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.

يشار إلى أن اللجنة المشكلة من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في جدة، شرطة المحافظة، الأمانة، وفرع التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة، وبمشاركة الضبط الميداني وسيارتي دوريات أمنية وأفراد وبلدية أبرق الرغامة وإدارة المسالخ والنظافة والوقاية الصحية.