شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض: المقاول من الباطن متسبب في تعثر المشاريع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حازم المطيري (الرياض) أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر أن تعثر 662 مشروعا بقيمة 40 مليار ريال يعد رقما كبيرا، ونحن نعمل عليه حاليا، لافتا إلى أن المقاول من الباطن يحتاج لعمل وجهد وتركيز لتسببه بتعثر تلك المشاريع، مشيرا إلى أننا نبحث عن المقاول القوي الذي يثبت وجوده متمنيا الانتهاء من المشاريع المتعثرة قريبا. جاء ذلك خلال تدشينه منتدى المشاريع المستقبلية أمس بالرياض. وبين أن قيمة المشاريع التي أعلنت تعتبر فرصة كبيرة للمقاولين للاطلاع عليها، وتثبت أن المملكة دولة أنظمة وقوانين وتقدر العمل الجيد ضمن روية المملكة 2030 التي تبنتها القيادة الرشيدة. وتمنى أمير الرياض للعاملين في مجال المقاولات بالتقدم المستمر. وحول وجود العديد من الشركات الاستثمارية في المنتدى، قال أمير الرياض إن ما نشاهده اليوم من مشاريع وشركات استثمارية وجدت يعد فخرا، مبينا أن لدينا صورة واضحة لوطن طموح يستطيع أن يؤسس منهجا جديدا للعمل بأسلوب جديد للإنسان السعودي. من جهته، أكد رئيس الهيئة

أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر أن تعثر 662 مشروعا بقيمة 40 مليار ريال يعد رقما كبيرا، ونحن نعمل عليه حاليا، لافتا إلى أن المقاول من الباطن يحتاج لعمل وجهد وتركيز لتسببه بتعثر تلك المشاريع، مشيرا إلى أننا نبحث عن المقاول القوي الذي يثبت وجوده متمنيا الانتهاء من المشاريع المتعثرة قريبا. جاء ذلك خلال تدشينه منتدى المشاريع المستقبلية أمس بالرياض. وبين أن قيمة المشاريع التي أعلنت تعتبر فرصة كبيرة للمقاولين للاطلاع عليها، وتثبت أن المملكة دولة أنظمة وقوانين وتقدر العمل الجيد ضمن روية المملكة 2030 التي تبنتها القيادة الرشيدة. وتمنى أمير الرياض للعاملين في مجال المقاولات بالتقدم المستمر. وحول وجود العديد من الشركات الاستثمارية في المنتدى، قال أمير الرياض إن ما نشاهده اليوم من مشاريع وشركات استثمارية وجدت يعد فخرا، مبينا أن لدينا صورة واضحة لوطن طموح يستطيع أن يؤسس منهجا جديدا للعمل بأسلوب جديد للإنسان السعودي. من جهته، أكد رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق أننا نعمل من خلال الهيئة لإطلاع المقاولين على الفرص الاستثمارية الجديدة وتشجيع الفرص الاستثمارية بالمملكة، مبينا أنه تمت مشاركة 23 جهة ستعرض 600 مشروع تتجاوز قيمتها التقديرية 450 مليار ريال. وأكد العفالق أن المشاريع تعتمد على 3 محاور الأول مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد قوي وتأتي تحتها مجالات؛ منها مجالات وسائل النقل والخدمات اللوجستية ومجالات التعليم والسياحة والرعاية الصحية والضيافة والعقارات والطاقة.

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