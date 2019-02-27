شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد البلاهدي (الدمام)

ترأس أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمس (الثلاثاء)، اجتماع مجلس المنطقة الـ8 لدور الانعقاد الـ7، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ونوه أمير المنطقة الشرقية بما تضمنته ميزانية هذا العام من نسب إنفاق عالية شملت جميع الجوانب التنموية، إضافة إلى تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد، وهذا يعود بعد توفيق الله للسياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة. واستعرض المجلس الميزانيات المخصصة للجهات الحكومية بالمنطقة، وما اشتملت عليه من اعتمادات مالية للمشاريع التنموية للمنطقة للعام المالي الحالي (1440/1441هـ)، التي دلت على حرص القيادة الحكيمة على تخصيص الاعتمادات المالية للمشاريع التنموية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر. ووجه الأمير سعود بن نايف جميع مديري الجهات الحكومية في المنطقة بمتابعة المشاريع المعتمدة، كل فيما يخصه، والإشراف على مراحل تنفيذها ميدانيا، ومعالجة أي معوقات قد تطرأ على تنفيذها. أوضح ذلك وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس مشعل بن ناصر العقيَّل، وأقر المجلس عددا من التوصيات التي من شأنها خدمة المواطنين.