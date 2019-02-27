شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يتفقد «حضاري» أبوعجرم ويلتقي أهاليها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

تفقد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز مساء أمس، المركز الحضاري في مركز أبوعجرم. وكان في استقباله لدى وصوله محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط ورئيس مركز أبوعجرم بدر بن عيد الشمري، وأمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، ورئيس بلدية أبوعجرم المهندس مشعل بن محمد الحسن الذي قدم للأمير فيصل بن نواف شرحا عن مرافق المركز والقاعات والتجهيزات التي تم تزويدها فيه، كما شاهد الأمير عرضاً عن إنجازات بلدية أبوعجرم من الخدمات البلدية والشراكات المجتمعية، ونبذة عن مسابقة أفلام أبوعجرم. ونوه أمير الجوف بالجهود التي نفذتها بلدية أبوعجرم للمركز والمراكز التابعة له، متطلعاً لمزيد من الجهود في هذا المجال. وفي سياق متصل، التقى أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمس جموع المواطنين والمسؤولين، وذلك في صالة الاستقبال بالمركز الحضاري في مركز أبوعجرم، الذين قدموا للسلام عليه، مستمعا لمطالب واقتراحات الأهالي التي تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية. على صعيد آخر، استقبل الأمير فيصل بن نواف بمكتبه بديوان الإمارة أمس، المدير العام لحرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، الذي يزور المنطقة حاليا. ورحب أمير الجوف بالمدير العام لحرس الحدود، منوها بما يقوم به أفراد حرس الحدود من حماية لمقدرات الوطن والمواطن في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة وزير الداخلية، معربا عن اعتزاز كل مواطن بجهود رجال حرس الحدود تجاه مراقبة حدود بلادنا البحرية والبرية والوقوف أمام ضعاف النفوس الذين يحاولون العبث بأمن واستقرار وطمأنينة هذا الوطن الغالي، داعياً الله عزوجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.