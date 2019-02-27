فيصل بن خالد: نتطلع لإيجاد «لوحة معلومات» لمتابعة المشاريع

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جدة - خالد شويل - فليح ملاك الصخيل (رفحاء) أشاد أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بمشاريع الخير والتنمية التي قدمتها الحكومة الرشيدة لمحافظات ومدن المنطقة، حيث بلغت قيمة المشاريع في محافظة رفحاء ما يزيد على 372 مليون ريال، ومشاريع محافظة العويقيلة بأكثر من 154 مليون ريال، ومشاريع محافظة طريف بقيمة تجاوزت 237 مليون ريال، متطلعا لإيجاد «لوحة معلومات» لمتابعة تنفيذ المشاريع إلكترونياً أولا بأول وفق منهجيات إدارة المشاريع المعتمدة لدى البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع، داعياً إلى تفعيل دور اللجان كافة لتقدم إستراتيجياتها في التعاطي مع القضايا ذات الأولوية في مجال اختصاصاتها ومبادراتها التنفيذية المقترحة للنهوض بمهامها على أكمل وجه ليلعب المجلس دوره المنشود في تحقيق الفاعلية، والكفاءة، والاستدامة، والآثار الإيجابية المباشرة وغير المباشرة. جاء ذلك خلال ترؤسه أمس (الثلاثاء)، جلسة المجلس للدورة الأولى من العام المالي 1441/‏1440هـ التي خصصت لمناقشة التقرير السنوي لأعمال لجان المجلس، واستعراض المشاريع المعتمدة للإدارات الحكومية في الميزانية العامة. وناقش المجلس تقرير ديوان المراقبة العامة عن نتائج تقويم بعض فروع الأجهزة الحكومية الخدماتية، وأمانة المنطقة عن جهود ودور أمانة المنطقة والبلديات في تحسين المشهد الحضري.

أشاد أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بمشاريع الخير والتنمية التي قدمتها الحكومة الرشيدة لمحافظات ومدن المنطقة، حيث بلغت قيمة المشاريع في محافظة رفحاء ما يزيد على 372 مليون ريال، ومشاريع محافظة العويقيلة بأكثر من 154 مليون ريال، ومشاريع محافظة طريف بقيمة تجاوزت 237 مليون ريال، متطلعا لإيجاد «لوحة معلومات» لمتابعة تنفيذ المشاريع إلكترونياً أولا بأول وفق منهجيات إدارة المشاريع المعتمدة لدى البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع، داعياً إلى تفعيل دور اللجان كافة لتقدم إستراتيجياتها في التعاطي مع القضايا ذات الأولوية في مجال اختصاصاتها ومبادراتها التنفيذية المقترحة للنهوض بمهامها على أكمل وجه ليلعب المجلس دوره المنشود في تحقيق الفاعلية، والكفاءة، والاستدامة، والآثار الإيجابية المباشرة وغير المباشرة. جاء ذلك خلال ترؤسه أمس (الثلاثاء)، جلسة المجلس للدورة الأولى من العام المالي 1441/‏1440هـ التي خصصت لمناقشة التقرير السنوي لأعمال لجان المجلس، واستعراض المشاريع المعتمدة للإدارات الحكومية في الميزانية العامة. وناقش المجلس تقرير ديوان المراقبة العامة عن نتائج تقويم بعض فروع الأجهزة الحكومية الخدماتية، وأمانة المنطقة عن جهود ودور أمانة المنطقة والبلديات في تحسين المشهد الحضري.

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