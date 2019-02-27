شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يرأس اجتماع مجلس المنطقة بحضور «الشورى» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راشد الثويني (حائل)

ترأس أمير منطقة حائل رئيس مجلس المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بمقر جامعة حائل، الجلسة الأولى في دورة الانعقاد الـ7 للعام المالي 1440/‏1441هـ، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ، ووفد أعضاء مجلس الشورى الذين يزورون المنطقة. ورحب أمير منطقة حائل بأعضاء مجلس الشورى، منوها بالتوجيه المستمر من القيادة الحكيمة لتنمية المنطقة.

وفيما أعرب رئيس وفد مجلس الشورى اللواء علي بن فهد السبهان عن شكره لأمير المنطقة ونائبه على كرم الضيافة والتعاون البناء من مجلس المنطقة والمسؤولين، أوجز عضو مجلس الشورى الدكتور معدي آل مذهب نبذة عن مهمات مجلس الشورى وكيف نشأت العلاقة بين مجلس الشورى ومجالس المناطق، ثم استعرض عضو مجلس منطقة حائل رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس حمود الرضيمان أهم حاجات منطقة حائل من المشاريع التنموية، وكذلك عرض أهم الحاجات التي تم تناولها أثناء زيارة مجلس المنطقة لمجلس الشورى خلال العام الماضي، كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات الأخرى واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.