بتروكيم تقر توزيع 240 مليونا أرباحا عن 2018

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) في اجتماعه الجمعية العامة المقبلة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2018 بإجمالي المبلغ الموزع 240 مليون ريال، على أن تكون حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

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وأوضحت الشركة في بيان على موقع تداول أمس أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 480 مليون سهم، كما أن تاريخ التوزيع سيعلن عنه لاحقا.

وأشار البيان إلى أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة المقبلة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيعلن عن موعد انعقاد الجمعية لاحقا.

وطالبت الشركة جميع المساهمين بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.