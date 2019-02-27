الاستعلام عن موظف سعودي برقم الهوية الوطنية موقع وزارة العمل الخدمات الإلكترونية

رابط وطريقة الاستعلام عن موظف سعودي برقم الهوية عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صمن مجموعة الخدمات الإلكترونية لمكتب العمل، في ظل التطورات التقنية التي تقدمها الوزارة للعاملين من المواطنين أو المقيمين، على حسب كل خدمة تهم قطاع أو شريحة معينة، ومن تلك الخدمات يستطيع صاحب الصلاحية الحصول على البيانات الوظيفية لموظف، بدون تكبيد المستعلم إهدار للوقت والجهد، واعتماداً على التقنيات الحديثة في تبسيط الإجراءات عن طريق الشبكة العنكبوتية،

خدمات مكتب العمل الإلكترونية وفي مقدمتها خدمة الاستعلامات والتي تشمل العديد من الخدمات الإلكترونية، والتي تشمل استعلامات عن خدمات العمالة الوافدة، ومنها خدمة نقل الكفالة لعامل، أو استعلام عن بلاغ هروب وافد على سبيل المثال، هذا بجانب خدمات المواطنين، ومنها الاستعلام عن موظف سعودي برقم الهوية والحصول على البيانات الوظيفية.

طريقة الاستعلام عن موظف سعودي برقم الهوية

خطوات البحث أو الاستعلام عن موظف سعودي برقم الهوية الوطنية، تبدأ بالدخول على بوابة وزارة العلم للخدمات الإلكترونية، وتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم واختيار خدمة استعلام عن موظف سعودي، ثم إدخال البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية ورقم التحقق ثم البحث عن البيانات، وستكون النتائج متضمنه توضيح اسم الموظف بالكامل، واسم مكتب العمل الذي يتبعه، وحالة المستعلم عنه المهنية إن كان على رأس العمل، أم لا يعمل.

رابط الاستعلام عن حالة موظف سعودي

وزارة العمل قدمت رابط استعلام عن موظف سعودي كواحدة من باقة الخدمات الإلكترونية لسهول الوصول إلى الخدمة وتنفيذ الخطوات بكل سهولة ويسر.