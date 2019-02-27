محمد بن مسعود - الدمام - "القحطاني" محاضرًا بجامعة الملك خالد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-27 يتلقى عبدالعزيز علي محمد القحطاني، التهاني والتبريكات، من زملائه وذويه، بمناسبة تخرجه من كلية العلوم بجامعة الملك خالد، وتعيينه محاضرًا بالجامعة. 27 فبراير 2019 - 22 جمادى الآخر 1440 01:46 AM Advertisements يتلقى عبدالعزيز علي محمد القحطاني، التهاني والتبريكات، من زملائه وذويه، بمناسبة تخرجه من كلية العلوم بجامعة الملك خالد، وتعيينه محاضرًا بالجامعة. ، "القحطاني" محاضرًا بجامعة الملك خالد ،

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