، مصادر يمنية: ميليشيا الحوثي شنت هجوم سوق البقع بصعدة بطائرة مسيّرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أسفر عن 13 قتيلاً و30 جريحًا في انتهاكات متواصلة باستهداف المدنيين

كشفت مصادر في قوات الشرعية اليمنية أن الحوثيين هاجموا أول أمس الاثنين، بطائرة من دون طيار "مسيّرة عن بعد"، سوق البقع في صعدة، مما أدى إلى سقوط 13 قتيلاً و30 جريحًا، حسب العربية.

وفي التفاصيل، وذكرت المصادر أن انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية متواصلة لاستهداف المنشآت المدنية، فيما أعلن الجيش اليمني، في وقت متأخر من مساء الاثنين، عن تحقيق تقدم ميداني كبير بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، في مديرية باقم بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد.

وأفاد قائد محور آزال العميد ياسر الحارثي، بأن قوات الجيش اليمني نفذت عملية عسكرية واسعة، تمكنت خلالها من تحرير الجبال "السود" وتبة "الخزان" وما تبقى من قرى "آل معيض" والخط "الأسفلتي الدولي" وقرية "سحار الشام" غرب باقم.

وأوضح قائد محور علب، العميد ياسر مجلي، أن العملية العسكرية التي انطلقت منذ فجر الاثنين، من عدة محاور تأتي تمهيدًا للسيطرة على مركز مديرية باقم التي صارت على مدى مدفعية الجيش الوطني.

وأسفرت المعارك عن سقوط الكثير من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، لم يعرف عددهم، واغتنام آليات عسكرية خفيفة.

وفي السياق ذاته، قُتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي، بغارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي، الاثنين، شمال شرقي محافظة صعدة.

وأكد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدد من الغارات، منصة لإطلاق الصواريخ ومعسكرًا تدريبيًا تابعًا للميليشيات، في منطقة الغول القريبة من مركز مديرية كتاف شمال شرقي محافظة صعدة.