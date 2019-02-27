، خريجات الصفوف الأولية لـ"آل الشيخ": نحن أهم مراحل التأسيس.. أين الوزارة عنا؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدن أن تخصصهن لا يقل أهمية عن "رياض الأطفال".. وطالبن بالدمج معهن

نحن من أهم مراحل التأسيس في الطفولة أين وزارة التعليم عنا؟ بهذا التساؤل بدأت خريجات الصفوف الأولية مناشدتهن لوزير التعليم حمد آل الشيخ بالنظر لتخصصهن، وذلك بإيجاد احتياج خاص فيهن وفصلهن عن تخصص التربية الإسلامية واللغة العربية، بعد استحداث اختبار خاص بهن من قبل قياس أو ترحيلهن إلى قسم رياض الأطفال في دليل التخصصات بعد قرار الدمج.

وأوضحن: يعتبر تخصص "الصفوف الأولية" من أهم التخصصات التي تستهدف مراحل الطفولة لافتات إلى أنه يراعي الجوانب النفسية والسلوكية لدى الطلاب من الأول ابتدائي وحتى الثالث، مبينات بأنه تخصص أيضاً شامل لدراستهن جميع المواد سواء في الرياضيات أو علم النفس أو العلوم واللغة واستخدام التقنية في التعليم الحديث بجانب تطبيقهن في مدارس.

وقالت إحدى الخريجات تخصص الصفوف الأولية: هن الأولى والأجدر بتوظيفهن في مكانهن المستحق في تعليم الصفوف الأولى نتمنى من الوزارة عدم تجاهل وظلم خريجات هذا القسم بإجحاف حقهن المشروع، واعتمادهن بإضافتهن بالاحتياج التعليمي القادم ووضعهن بالمكان الصحيح.

ورأت أخرى بأن دور معلم الصفوف الأولية في النمو هو الركيزة الأولى والأساس الذي يرسم الدعائم الأولى في بناء الصرح النفسي لأجيال المستقبل؛ فمن خلال التخصص تم تأهيل كوادر بناء مهيأة تماماً لتعليم وتربية جيل المستقبل بما تقتضيه رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الخريجة "ع. ن": مطلبنا هو احتياج خاص منصف عادل لينهي معاناة طال عمرها حيث دليل التخصصات ينص على مفاضلتهن مع تخصصي التربية الإسلامية أو اللغة العربية، وهذا ظلم رغم وجود اختبار تخصصي مستقل من المركز الوطني للقياس، مطالبة بإدراجهن ضمن رياض الأطفال مرحلة الطفولة بعد الدمج.

وناشدت نورة وزير التعليم بقولها: تخصص الصفوف الأولية أحق بأن يكون لهن كامل المجال في تدريس الصفوف الأولية أسوة بالتخصصات التي تعمل في مجالها الصحيح في الطب والهندسة وغيرها.

وأضافت: ‏الميدان يطلب معلمين للصفوف الأولية تم إعدادهم خصيصاً لهذه المرحلة وخريجي التخصص هن أهل لذلك ‏نأمل من الوزير النظر لموضوعنا.

وملخصاً؛ تتمثل مطالب "الخريجات" في أمرين الأول فصلهن عن تخصصي الإسلاميات واللغة العربية في الاحتياج وإيجاد احتياج خاص بهن لمرحلة الصفوف، الأمر الثاني إضافة تخصصهن لمرحلة الطفولة بجانب رياض الأطفال بعد قرار الدمج كونهن الأكثر تأهيلاً لمرحلة ما بعد السادسة من العمر.

يشار إلى أن "قياس " كان قد أعد لخريجات الصفوف الأولية بدءاً من هذا العام اختبار كفايات خاص فيهن وفصل اختبارهن عن اللغة العربية والإسلاميات.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت بأن العام الدراسي 1441/ 1442هـ موعد لتطبيق مشروع دمج الصفين الأول والثاني الابتدائي مع التمهيدي؛ لتصبح مرحلة رياض الأطفال خمس سنوات، فيما ستكون المرحلة الابتدائية مقتصرة على الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وهو ما جدد مطالب خريجات الصفوف لترحيل تخصصهن في دليل التخصصات للتمهيدي "الطفولة" وفصلهن عن التربية الإسلامية واللغة العربية.