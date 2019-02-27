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قامت ثانوية محافظة المويه شرق الطائف، بتهيأة طلابها لاستقبال تعلم اللغة الصينية في المدرسة، وذلك من خلال كتابة عبارة ترحيبة باللغة الصينية ومترجمة للغه العربية في مدخل المدرسة أمس الثلاثاء.
وتمت هذه المبادرة من قبل حسن علي الزهراني، الذي قام بخط العبارة الترحيبية بشكل واضح على جدار مدخل المدرسة، وبإشراف من قائد المدرسة، راضي بن جهجاه الخراص.
ولاقت هذه البادرة إعجاب الكثيرين الذين قاموا بالتقاط الصور لها، مقدمين شكرهم للمعلم الزهراني على هذه البادرة الجميلة، التي تعكس حرص المعلم على طلابه ومحاولته إدخالهم الجو الدراسي بصفة مبكرة.
"ثانوية المويه" الجديد تهيئ أبناءها الطلاب لاستقبال تعلم اللغة الصينيةياسر العتيبي الخليج 365 2019-02-27
قامت ثانوية محافظة المويه شرق الطائف، بتهيأة طلابها لاستقبال تعلم اللغة الصينية في المدرسة، وذلك من خلال كتابة عبارة ترحيبة باللغة الصينية ومترجمة للغه العربية في مدخل المدرسة أمس الثلاثاء.
وتمت هذه المبادرة من قبل حسن علي الزهراني، الذي قام بخط العبارة الترحيبية بشكل واضح على جدار مدخل المدرسة، وبإشراف من قائد المدرسة، راضي بن جهجاه الخراص.
ولاقت هذه البادرة إعجاب الكثيرين الذين قاموا بالتقاط الصور لها، مقدمين شكرهم للمعلم الزهراني على هذه البادرة الجميلة، التي تعكس حرص المعلم على طلابه ومحاولته إدخالهم الجو الدراسي بصفة مبكرة.
27 فبراير 2019 - 22 جمادى الآخر 1440
12:48 AM
المبادرة حظيت بإعجاب الكثيرين مقدمين شكرهم للمعلم "الزهراني"
قامت ثانوية محافظة المويه شرق الطائف، بتهيأة طلابها لاستقبال تعلم اللغة الصينية في المدرسة، وذلك من خلال كتابة عبارة ترحيبة باللغة الصينية ومترجمة للغه العربية في مدخل المدرسة أمس الثلاثاء.
وتمت هذه المبادرة من قبل حسن علي الزهراني، الذي قام بخط العبارة الترحيبية بشكل واضح على جدار مدخل المدرسة، وبإشراف من قائد المدرسة، راضي بن جهجاه الخراص.
ولاقت هذه البادرة إعجاب الكثيرين الذين قاموا بالتقاط الصور لها، مقدمين شكرهم للمعلم الزهراني على هذه البادرة الجميلة، التي تعكس حرص المعلم على طلابه ومحاولته إدخالهم الجو الدراسي بصفة مبكرة.
، "ثانوية المويه" الجديد تهيئ أبناءها الطلاب لاستقبال تعلم اللغة الصينية ،
المصدر : الخليج 365
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