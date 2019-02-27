حساب المواطن يوضح طريقة احتساب أعمار المستفيدين

تفاعل حساب المواطن مع استفسار مستفيد عن طريقة احتساب أعمار المستفيدين وعلاقة ذلك بالقدرة على التسجيل كفرد مستقل في البرنامج. ورد البرنامج قائلًا: إنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 ولا يوجد تابعون فلا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.

وأضاف: بعد تسجيل بياناتك في البوابة وإضافة تاريخ ميلادك سيقوم النظام باحتساب العمر آليا ، وفي حال تم طلب مرفقات لإثبات الاستقلالية فلا بد من إرفاقها لاستكمال عملية التسجيل.

وأكد حساب المواطن على ضرورة تطابق المعلومات التي يقدمها المستفيدون مع البيانات المسجلة لدى الجهات الحكومية.

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