وزير الإسكان يوجه ببدء تسليم الفلل السكنية في مشروع نجران خلال 3 أشهر- صور

سلّم وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الثلاثاء، عددا من الأراضي المجانية للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في عدد من المخططات والمشاريع التابعة للوزارة، والتي شملت “مشروع إسكان نجران” ومخطط المشعلية في منطقة نجران.

ووجّه الحقيل المقاولين المسؤولين عن تنفيذ مشروع الفلل السكنية في نجران، بمرحلتيه الأولى والثانية، بضرورة الإسراع في التنفيذ لتسلم المواطنين فللهم في مدة أقصاها 3 أشهر من الآن، حيث تم تخصيص 13 مخططاً للأراضي المجانية التي سيتم تسليمها للمواطنين.

كما أضاف أن ذلك يوفر أكثر من 28.8 ألف قطعة أرض؛ منها 10.5 ألف قطعة تحت التنفيذ، وقرابة 18300 قطعة للطرح والتصميم، بمساحة إجمالية تتجاوز 37 مليون متر مربع، في: “نجران، حبونا، شرورة، بدر الجنوب، ويدمه”، حيث تم تقديم أكثر من 9123 قرضا عقاريا مدعوم الأرباح لمن تقل دخولهم الشهرية عن 14 ألف ريال.

وتشهد منطقة نجران طرح وتنفيذ نحو 14 مشروعاً سكنياً مختلفاً لتلبية احتياج المواطنين، منها مشروع إسكان نجران، والذي يوفر 1061 وحدة سكنية جاهزة، على مساحة إجمالية تتجاوز 1,260,000 مليون متر مربع، وتبلغ نسبة الإنجاز في هذا المشروع أكثر من 87 %.

ويتميز المشروع بكونه مجمعا سكنيا متكامل الخدمات والمرافق، حيث يقدم وحدات سكنية من نوع فلل جاهزة على مساحة 500 متر مربع، بأسعار تبدأ من 391 ألف للوحدة، وقسط شهري 1300 ريال.