معلق الكلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة اليوم والموعد بتوقيت كل العرب

يستضيف ملعب "سانتياغو برنابيو" يوم الأربعاء 27 فبراير 2019 مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في إياب دور نصف النهائي ببطولة كأس ملك اسبانيا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب بين برشلونة وريال مدريد في ملعب "كامب نو" قد انتهت بالتعادل السلبي بين الطرفين دون أهداف.

وتبث مباراة ريال مدريد ضد برشلونة عبر قنوات (beIN SPORTS HD 3 - beIN SPORTS HD 1 - beIN SPORTS HD 1 FR)، فيما يعلق عليها عصام الشوالي من ملعب "سنتياغو برنابيو"، ومن الخارج حسن العيدروس وأحمد الطيب.

وتبدأ مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس والقاهرة ودمشق وعمان وبيروت والخرطوم، وعند الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة ومسقط، وفي تمام الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، وعند التاسعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب وليبيا.

يشار إلى أن فالنسيا يلعب مع ريال بيتيس في مباراة نصف النهائي الثانية، حيث انتهى لقاء الذهاب بينهما على ستاد "بينتو فيامارين" بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.