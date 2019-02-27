كشف تطورات التقنية المالية 'فنتك' في السعودية

كشف صلاح البابلي المحلل الاقتصادي، عن تطورات التقنية المالية ” فنتك” في المملكة العربية السعودية، ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.

وقال البلالي في لقاء مع قناة الاخبارية السعودية اليوم الثلاثاء إن مصطلح التقنية المالية خرج في الفترة الأخيرة، لكن بالنسبة لنا في المملكة كان هناك اهتمام في هذا المجال منذ أكثر من عقدين.

وأشار البلالي إلى أن السعودية نجحت ببناء نظاما ماليا قويا جدا، ثم تطور أيضا بشكل كبير من الناحية التقنية وسبق كثير من الدول سواء في المنطقة أو حول العالم.

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وأضاف:” المملكة لأنها رائدة في المجال المالي قامت بعض المبادرات لتسهيل الأعمال وإيجاد الخيارات أكثر والوصول بسرعة أكبر لتنفيذ الخدمات المالية”.

وأوضح المحلل الاقتصادي أن تطور هذه التقنية بشكل كبير قد يشكل خطر على الأنظمة القديمة المالية، مستدركا ” لكن في نفس الوقت سيوجد فرصا قوية للأنظمة المالية التي تتحرك بشكل سريع”.

ولفت البلالي إلى أن سلطة النقد وهيئة سوق المال في المملكة قامتا بالتحرك السريع في هذا الخصوص، وأحدثتا قفزة كبيرة وتطورا هاما.