رياح مثيرة للأتربة على 46 مدينة.. الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة - اليوم الثلاثاء، أن هناك نحو 46 مدينة تتأثر غدًا الأربعاء، بنشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة والغبار، وأمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هذه المناطق، وهي الحدود الشمالية وتشمل (عرعر ورفحاء وطريف)، والجوف (سكاكا والقريات وطبرجل)، وتبوك (ضباء وحقل الوجه وأملج)، ومكة المكرمة (الرخمة ورنية وتربة)، وحائل (حائل والغزالة والحائط وبقعاء)، والرياض (الرياض والخرج والمجمعة وشقراء والأفلاج والزلفي والقويعية والدوادمي وعفيف)، والقصيم (بريدة وعنيزة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع)، والشرقية (حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والخفجي والجبيل والدمام والظهران والقطيف والأحساء)، ونجران (نجران وشرورة)، وعسير والباحة (بيشة وتثليث والعقيق).

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها لطقس غدٍ الأربعاء، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة يُصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار مستمر على مناطق: الشرقية والرياض والقصيم وحائل، والأجزاء الشرقية لمناطق: المدينة المنورة، ومكة المكرمة والباحة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن السماء ستكون غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق، وكذلك على مرتفعات: عسير وجازان ونجران.

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في السياق ذاته، وجه المهتم بالأحوال الجوية والظواهر الفلكية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، نصيحة للراغبين في الكشتة أو السفر مساء الخميس المقبل، بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية، بأخذ الحيطة والحذر بسبب الرياح المتوقعة المثيرة للأتربة.

وقال الصخري عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: إن يوم الجمعة المقبل قد تهب رياح مثيرة للغبار نواحي الجوف ورفحاء، وقد تتشكل منها موجة غبار تتجه نحو الحفر والصمان والشرقية وربما منطقة الرياض.

وأضاف الصخري قائلا «لا أنصح بالكشتات ولا السفر مساء الخميس 23 جمادى الآخرة، نواحي منطقتي الجوف والحدود الشمالية بسبب الرياح المثيرة للأتربة المتوقعة بإذن الله».

وحول طقس غدٍ الأربعاء، أشار الصخري إلى أنه متوقع فرص أمطار متفاوتة بدءًا من الأربعاء وحتى فجر الخميس، على أجزاء من وسط منطقة المدينة المنورة، وجنوب غرب إلى جنوب منطقة حائل؛ وأجزاء من منطقة القصيم؛ ومنطقة الرياض خصوصا غربها إلى شمالها، وقد تشمل الفرصة مدينة الرياض؛ وأجزاء من المنطقة الشرقية.