جامعة جازان تتبرأ من إعلان وظائف منسوب لها وتتوعد باتخاذ الإجراءات النظامية

أكدت جامعة جازان، اليوم الثلاثاء، عدم صحة إعلان توظيف منسوب لها، عن حاجتها لهيئة تدريس غير سعوديين، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه ذلك.

وأوضحت جامعة جازان، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الإعلان المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، عن رغبة كلية إدارة الأعمال في التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس غير سعوديين، عار من الصحة، متوعدة باتخاذ الإجراءات النظامية لمحاسبة ناشر الإعلان.

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وأشارت الجامعة، إلى أنها تؤكد للجميع عدم صحة المنشور المتداول عن رغبة كلية إدارة الأعمال في التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس غير سعوديين، وأن الجامعة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة لمحاسبة الجهة أو الشخص الناشر لذلك الإعلان المزيف جملة وتفصيلًا.

ونوهت جامعة جازان، بأن جميع إعلانات الوظائف يتم الإعلان عنها عبر موقع الجامعة الرسمي، وحساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن جامعة جازان تأسست بموجب الأمر السامي الكريم رقم 6616 / م ب وتاريخ 5 يناير عام 2006، وكانت كليات الطب والهندسة والحاسب الآلي ونظم المعلومات والمجتمع، هي نواة الجامعة، ثم ضمت إليها كلية المعلمين التي أنشئت عام 1981م، وكليات التربية للبنات بالمنطقة والتي أنشئت عام 1992م، ثم أضيفت إليها كليات أخرى تتابع إنشاؤها، ويبلغ عدد كلياتها حوالي 26 كلية، ويبلغ عد طلابها أكثر 58 ألف طالب وطالبة.