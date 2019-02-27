أمانة عسير تطلق المرحلة الأولى لإنارة طريق الملك فيصل

أطلقت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية النماص المرحلة الأولى لإنارة طريق الملك فيصل.

وأكدت أمانة عسير عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الطريق يربط محافظة النماص ومركز السرح بطول ١٧ كليو مترًا وتمت إنارته بـ٣٦٠ عمود إنارة.

وتبلغ أطوال الطرق التي نفذتها وزارة النقل أكثر من 66 ألف كيلومتر تم تصميمها بناء على المقاييس العالمية؛ بهدف ربط المدن الرئيسة بعضها ببعض مع إمكانية التوسع في المستقبل لخدمة حركة النقل الكثيفة فيما بينها، بينما تظل الطرق السريعة التي تقوم بتنفيذها والإشراف على صيانتها الوزارة من أهم المشروعات، حتى بلغ مجموع أطوالها أكثر من 5 آلاف كيلومتر في مناطق المملكة كافة وفقًا للموقع الإلكتروني للوزارة.

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كما تعمل وزارة النقل على تطوير عدد من الطرق المفردة التي يبلغ طولها أكثر من 49 ألف كيلومتر لتصبح مزدوجة بشكل تدريجي؛ حيث يبلغ مجموع أطوال الطرق المزدوجة حاليًا أكثر من 12 ألف كيلومتر، إلى جانب الطرق الترابية الممهدة والتي يبلغ طولها نحو 144 ألف كيلومتر، وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030.

وتقوم وزارة النقل أيضًا بدور كبير في تنفيذ العديد من الطرق الدائرية والجسور في مختلف مناطق ومدن المملكة فضلا عن تجاوز العقبات في المناطق الجبلية والتي تكثر في جنوب المملكة، إضافةً إلى إنفاذ وصيانة الطرق الداخلية التي تربط مدن ومحافظات المنطقة الواحدة وتصل المنطقة ببقية المناطق.

كما يندرج تحت مشروعات الطرق الرئيسة والسريعة تنفيذ الطرق الثانوية التي تتفرع من هذه الطرق وتخدم مختلف النواحي المأهولة من بلدات وقرى وهجر، بينما تتصدر صيانة الطرق والعناية بها اهتمام وزارة النقل اعتدادًا بأن صيانة الطرق لا تقل أهمية عن تنفيذها بهدف تأمين سلامة المواطنين الذين يستخدمونها.

وفي هذا الاطار يخضع أكثر من (60) ألف كيلومتر من الطرق المسفلتة للصيانة العادية والوقائية، تزامنا مع أعمال الإنارة التي تقوم بها مختلف الأمانات في جميع المناطق، اتساقًا مع توجه مختلف الجهات ذات الصلة في الدولة بتوفير ما يلزم لضمان الوصول بمستوى النقل إلى أرقى درجاته.