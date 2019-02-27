السعودية | منح 4 آلاف مواطن شهادة إعفاء من “الضريبة المضافة”

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:28 صباحًا, 27 فبراير 2019 م

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استفاد 3896 مواطنا من خارج قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بشهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، مستحوذين على 15.5 في المائة من إجمالي الشهادات الصادرة. وبلغ إجمالي شهادات الإعفاء نحو 26 ألف شهادة منذ إطلاق البوابة الإلكترونية الخاصة بتسجيل الطلبات وإصدار شهادات الاستحقاق في شهر يوليو الماضي. وتصدر مستفيدو الإسكان بنسبة 64 في المائة من تحمل الدول لقيمة الضريبة المضافة لشراء المسكن الأول، وذلك بإصدار ما يقارب 17 ألف شهادة. فيما جاء مستفيدو صندوق التنمية العقارية في المرتبة الثانية من الإعفاء الضريبي بـ 5327 شهادة وبنسبة 20.5 في المائة. وصدر خلال العام الماضي، أمر ملكي يقضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ 850 ألفا من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، بحسب “الاقتصادية”.