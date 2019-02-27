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شكرا لقرائتكم فيديو.. “المواطن” تحاور أول معلقة رياضية في تاريخ المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي - مكة المكرمة
قالت أول معلقة رياضية في تاريخ المملكة، هيلة الفراج: إنها دخلت في البداية مجال التعليق الرياضي عبر جهد شخصي وتدريب، مشددةً على أنه فن صعب وله متخصصون ونجوم على الساحة وتحاول أن تتعلم منهم.
وتابعت في تصريحاتها إلى “متابعات الخليج 365” أنها بعد ذلك تدربت على يد اللجنة التنظيمية للفعالية النسائية الخليجية الأولى بالخبر، مشيرةً إلى أن هناك معلقين كثرًا، والساحة مليئة بالمحترفين والأساتذة منهم على سبيل المثال وليس الحصر، عصام الشولي وفارس عوض ومحمد السباعي، متمنيةً أن تصل إلى جزء من فنهم واحترافيتهم.
ولفتت الفراج إلى أن من الصعب الوصول إلى مستوى هؤلاء المحترفين؛ بسبب فرق الخبرة وعامل الثقافة، والأمر بحاجة إلى متابعة مستمرة للوصول إلى مستواهم.
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