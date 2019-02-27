شكرا لقرائتكم إنفوجرافيك “المواطن”.. اهم ما قاله تركي الفيصل خلال منتدى مسك للإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط إنفوجرافيك “متابعات الخليج 365” الضوء على تصريحات الأمير تركي الفيصل خلال منتدى مسك للإعلام.

وقال الأمير تركي الفيصل خلال كلمته بالمنتدى: إنه لا يمكن منع أي معلومة في وسائل التواصل الاجتماعي، كاشفًا أنه يتصفح تويتر مرتين يوميًّا من خلال حساب مستعار لمعرفة الأخبار العاجلة.

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ولفت الفيصل إلى أنه يبدأ يومه صباحًا بقراءة الصحف المطبوعة، مشددًا في سياق آخر على أنه لا فائدة من وجود وزارات الإعلام وأن جهاز الهاتف يساعد على التصدي والرد على شبه وتبيان الحقائق.

وانطلقت أمس فعاليات منتدى مسك للإعلام في دورته الأولى تحت شعار “التشجيع على الإبداع”، بمشاركة 47 متحدثًا مهتمًّا بالشأن الإعلامي من 13 دولة حول العالم، لمناقشة دور الإعلام ومنصاته في تغيير أساليب الحياة ونقل التجارب والأفكار وتعزيز التواصل واستكشاف الفرص المتاحة أمام الشباب المبدعين، وتسريع نقل المهارات إلى الشباب الواعدين، من خلال العديد من الجلسات والحلقات الحوارية، وورش العمل التي يقدمها متخصصون في مجال الإعلام.



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